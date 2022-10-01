Reuters: Россию не переизбрали в совет ИКАО

Россия исключена из руководства влиятельной международной организации Фото: REUTERS

Россию не переизбрали в Совет ICAO (ИКАО; Международной ассоциации гражданской авиации), передает агентство Reuters.

Таким образом, РФ больше не будет иметь своего представительства в руководстве этого влиятельного специализированного учреждения ООН (Организации объединенных наций).

По предварительной информации, Россия не сумела получить достаточное количество голосов, необходимых для того, чтобы остаться в составе Совета ИКАО. Теперь РФ не будет иметь возможности предложить своего представителя в качестве кандидата на пост президента ИКАО.

Согласно уставу организации, ИКАО - учреждение, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности полетов.

Штаб-квартира организации, которая была создана в 1947 году, расположена в канадском городе Монреаль. Членами организации являются 193 государства мира.