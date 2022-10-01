Захарова назвала «борьбой лис за права кур» помощь Лондона в расследовании аварий на «Северных потоках»

Захарова назвала предложение Великобританией помощи в расследовании инцидента на "Северных потоках" борьбой лис за права кур. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мария Захарова высмеяла предложение Великобритании помощи в расследовании аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», назвав эту помощь «борьбой лис за права кур».

«Великобритания предложила Дании помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках», сообщили в канцелярии премьера. Борьба лис за права кур», - написала дипломат в Telegram в субботу 1 октября.

Ранее сообщалось, что британский премьер Лиз Трасс направила руководству Дании обращение с предложением помощи в расследовании резонансных диверсий на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Сообщалось, что помощь власти Британии готовы оказать как в рамках международного расследования инцидентов, так и в рамках следствия, которое проводят датские правоохранительные органы.

В то же время служба безопасности Швеции допустила участие «иностранных сил» в авариях на «Северных потоках».

Также замглавы МИД РФ Грушко заявил о готовности России участвовать в расследовании аварии на «Северных потоках».