Боррель считает, что завершение конфликта на Украине стало "практически невозможным" после присоединения к РФ ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил с новым жестким антироссийским заявлением Фото: REUTERS

Присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей "делает практически невозможным завершение конфликта вокруг Украины". С соответствующим публичным заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу 24 Horas.

"Никто из стран мира не признает присоединение этих территорий к РФ", - подчеркнул Боррель в разговоре с журналистами.

Глава дипломатии ЕС также уточнил, что, по его мнению, в том, что конфликт на Украине будет продолжен и не завершиться к ближайшее время "виноваты российские власти".

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин публично подписал договоры о присоединении к России сразу четырех новых регионов. Речь идет о Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях. В ближайшее время данные договоры должны одобрить и ратифицировать депутаты Госдумы и члены Совфеда РФ.

Решение о вхождение новых территорий в состав России было принято на основании результатов соответствующих референдумов, которые проходили в ЛДНР, Херсоне и Запорожье на протяжении нескольких дней - с 23 по 27 сентября нынешнего года. По итогам общенародного волеизъявления за вхождение в состав РФ в ДНР и ЛНР проголосовали 99,23% и 98,42% соответственно, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

После плебисцитов руководители освобожденных территории попросили Путина принять их региона в состав РФ, российский президент эти обращения удовлетворил.