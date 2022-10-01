В парламенте ДНР сообщили, что обстрелы республики не прекращаются после ее вхождения в состав России

Украинские неонацисты обстреливают ДНР после вхождения республики в состав РФ, сообщают донецкие власти Фото: REUTERS

Обстрелы со стороны украинских силовиков продолжатся даже после вхождения в состав России, чтобы они прекратились, нужно отодвинуть противника как можно дальше от границ. С соответствующим заявлением выступил действующий депутат Народного совета ДНР Андрей Ворошилов.

"Украинские каратели получили некий карт-бланш от своих хозяев на дальнейшие обстрелы. Не стоит сомневаться, что они, не задумываясь, этим воспользуются. К сожалению, обстрелы будут продолжаться. Они прекратятся только тогда, когда мы отгоним противника от своих рубежей, а ещё лучше – до польской границы", - цитирует народного избранника информагентство РИА Новости.

Ворошилов считает неизбежным дальнейшее расширение зоны проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Донецкая народная республика (наряду с Запорожской и Херсонской областями, а также с Луганской народной республикой) вошла в состав России по итогам проведения соответствующего всенародного референдума.

После завершения плебисцита и подведения его итогов главы ЛДНР, Херсона и Запорожья Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий направили обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять возглавляемые ими территории в состав России в качестве четырех самостоятельных субъектов. В итоге российский лидер удовлетворил эти обращения и 30 сентября 2022 года подписал договоры о вхождении новых регионов в состав РФ.

По словам Балицкого, из четырех вошедших в состав России территорий в ближайшем будущем может быть создан новый федеральный округ (как он будет называться и кто может его возглавить, пока не уточняется).