Врач назвала признаки аллергических реакций при лечении инфекционных заболеваний Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Во время лечения инфекционного заболевания может развиться аллергическая реакция. Аллерголог детской клиники «МЕДСИ в Благовещенском переулке» Наталья Скатерщикова рассказала, как понять, что к основному заболеванию добавилась еще одна проблема.

Аллергическая реакция - это негативный ответ иммунной системы. На него указывают зуд глаз, отечность век, заложенность носа и кашель.

Порой на проблему указывают высыпания на коже, шелушения, тошнота и рвота, пишет «Газета.ru».

В начале осени все задумываются над укреплением иммунитета, и многие считают, что в профилактике сезонных ОРВИ поможет мед. При этом стоит помнить, что в некоторых случаях этот продукт может принести не только пользу, но и вред, пишет газета "Известия".

Этот продукт является сильным аллергеном. Но при этом если нет никаких проблем со здоровьем, то всего 2 столовые ложки меда обеспечивают наш организм всеми важными витаминами и микроэлементами, необходимыми для укрепления иммунной системы.