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Общество1 октября 2022 15:20

Врач назвала признаки аллергических реакций при лечении инфекционных заболеваний

Порой ответ иммунной системы может усложнять лечение
Елена АКИМОВА
Врач назвала признаки аллергических реакций при лечении инфекционных заболеваний

Врач назвала признаки аллергических реакций при лечении инфекционных заболеваний

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Во время лечения инфекционного заболевания может развиться аллергическая реакция. Аллерголог детской клиники «МЕДСИ в Благовещенском переулке» Наталья Скатерщикова рассказала, как понять, что к основному заболеванию добавилась еще одна проблема.

Аллергическая реакция - это негативный ответ иммунной системы. На него указывают зуд глаз, отечность век, заложенность носа и кашель.

Порой на проблему указывают высыпания на коже, шелушения, тошнота и рвота, пишет «Газета.ru».

В начале осени все задумываются над укреплением иммунитета, и многие считают, что в профилактике сезонных ОРВИ поможет мед. При этом стоит помнить, что в некоторых случаях этот продукт может принести не только пользу, но и вред, пишет газета "Известия".

Этот продукт является сильным аллергеном. Но при этом если нет никаких проблем со здоровьем, то всего 2 столовые ложки меда обеспечивают наш организм всеми важными витаминами и микроэлементами, необходимыми для укрепления иммунной системы.