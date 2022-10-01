Самолет выкатился за пределы полосы на аэродроме в Севастополе и загорелся

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы и загорелся. Фото: кадр из видео.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в субботу 1 октября. Сообщается, что самолет загорелся, к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены спасатели.

"Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчёты", - написал Развожаев в Telegram, призвав жителей региона сохранять спокойствие.

Позже появилось видео инцидента.

В Белгороде самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что в Рязани упал самолет Ил-76, погибли пять человек.

В мае 2022 года в китайском аэропорту загорелся самолет с людьми, в момент ЧП на борту воздушного судна было 122 человека.