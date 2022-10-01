Врач-дерматолог дала советы по уходу за кожей лица осенью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-дерматолог, венеролог, косметолог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Маргарита Налбандян дала советы по уходу за кожей лица осенью. В это время года из-за снижения температуры и влажности, могут возникнуть проблемы с шелушением и сухостью, появляется чувство дискомфорта, а еще сезонные высыпания.

С наступлением холодов врач советует перейти на увлажняющие очищающие средства, из-за сухого воздуха кожа начинает терять влагу. Еженедельно стоит применять скрабы, они позволят сделать кожу гладкой и улучшат кровообращение.

Если в холода кожа краснеет и излишне сохнет, то нужно добавить уходовые средства с дополнительным увлажнением и защитой.

Вечером лучше применять сыворотку, богатую антиоксидантами и натуральными жирными кислотами, а еще хороший эффект окажут масла и витамин Е.

Волосы тоже страдают в холода, стоит чаще делать питательные маски. Оптимально – два раза в месяц. А еще обеспечить правильный рацион, чтобы в организм поступали все необходимые витамины и микроэлементы. Особенно важны витамины A, группы B, C, E, которые борются с антиоксидантами.

Помимо овощей и фруктов, стоит добавить в свое меню зеленый и имбирный чаи.

- Инъекции с гиалуроновой кислоты и питательные коктейли насытят кожу влагой, избавят от проблем с сухостью и старением. Хороши процедуры мезотерапии, безболезненные микроинъекции восполняют все то, чего недостаточно коже, чтобы оставаться свежей, упругой и молодой, — сказала врач «Газете.Ru».

Доктора едины во мнении: осенью россияне чаще подвержены различным заболеваниям и стрессам, даже несмотря на то, что летом активно запасались энергией. Парадокс, но именно каникулы порой виноваты в том, что в начале межсезонья люди жалуются на головную боль и повышенную утомляемость, пишет газета "Известия".