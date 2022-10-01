Юрист Капустин назвал дискриминацией идею спрашивать россиян о спецоперации при получении ВНЖ в Эстонии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Эстонии предложили ввести для россиян, получающих гражданство или продлевающих вид на жительство, опрос о специальной военной операции (СВО). Власти намерены интересоваться отношением к происходящему.

В беседе с «Лентой.ру» президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин называет это дискриминацией и нарушением международного права.

Эксперт подчеркивает, что международное право гарантирует, что не должно быть дискриминации, а перечисленные Эстонией требования – это как раз указанное нарушение.

Страна фактически принуждает человека, желающего получить гражданство, к политическим заявлениям и оценкам.

- Мы будем бороться. У нас нет другого варианта. На всех площадках будем их разоблачать и, где возможно, будем применять меры для того, чтобы отменить эти явно дискриминационные положения, — заключил юрист.

Тем временем, член дипмиссии России Ярослав Ерёмин заявил, что российское диппредставительство при ООН в Женеве призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) публично осудить русофобию в странах Балтии, пишет RT.

А проживающих в Эстонии россиян, желающих принять участие в спецоперации РФ на Украине, страна обратно уже не пустит. С таким заявлением выступил в среду вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар, пишет Life.