Боррель назвал стремление Украины присоединиться к НАТО не главным вопросом

Боррель заявил, что вступление Украины в НАТО не является первоочередным вопросом. Фото: REUTERS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу не самым актуальным вопросом в настоящее время. Об этом он сказал в субботу 1 октября в интервью испанскому телеканалу Canal 24 Horas.

«Присоединение Украины к НАТО не является принципиальным вопросом на данный момент», — цитирует телеканал слова главы евродипломатии.

В то же время Боррель призвал заострить внимание на оказании помощи Украин. Также Боррель заявил о необходимости продолжить санкционное давление на Россию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявка на вступление Украины в НАТО будет подписана 30 сентября нынешнего года. Он рассчитывает на то, что альянс оперативно рассмотрит данную заявку и примет решение одобрить ее. Зеленский считает, что подобный шаг является крайне необходимым в текущей ситуации.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно.