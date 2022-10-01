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Политика1 октября 2022 16:16

Боррель назвал стремление Украины присоединиться к НАТО не главным вопросом

Глава евродипломатии призвал сосредоточиться на предоставлении помощи Украине и антироссийских санкций
Мария ПАВЛОВА
Боррель заявил, что вступление Украины в НАТО не является первоочередным вопросом.

Боррель заявил, что вступление Украины в НАТО не является первоочередным вопросом.

Фото: REUTERS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу не самым актуальным вопросом в настоящее время. Об этом он сказал в субботу 1 октября в интервью испанскому телеканалу Canal 24 Horas.

«Присоединение Украины к НАТО не является принципиальным вопросом на данный момент», — цитирует телеканал слова главы евродипломатии.

В то же время Боррель призвал заострить внимание на оказании помощи Украин. Также Боррель заявил о необходимости продолжить санкционное давление на Россию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявка на вступление Украины в НАТО будет подписана 30 сентября нынешнего года. Он рассчитывает на то, что альянс оперативно рассмотрит данную заявку и примет решение одобрить ее. Зеленский считает, что подобный шаг является крайне необходимым в текущей ситуации.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно.