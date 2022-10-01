Nord Stream 2 AG сообщила о стабилизации давления в «Северном потоке-2»

Давление в "Северном потоке-2" стабилизировалось. Фото: REUTERS

В газопроводе «Северный поток-2» прекратилась утечка газа, давление стабилизировалось. Об этом сообщает в субботу 1 октября в Twitter Датское энергетическое агентство.

«Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на трубопроводе "Северный поток — 2" давление стабилизировалось, утечка газа прекратилась», - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о падении давления на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Позднее в Швеции сообщили о нескольких подводных взрывах в районе утечек газа на «Северных потоках».

Служба безопасности Швеции допустила участие «иностранных сил» в авариях на «Северных потоках».

Также сообщалось, что замглавы МИД РФ Грушко заявил о готовности России участвовать в расследовании аварии на «Северных потоках».

В то же время эксперты-экономисты оценили, кому выгодны взрывы и диверсия на трех нитках газопровода «Северный поток».