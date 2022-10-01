WP: переизбрание Байдена в 2024 году сомнительно из-за его физического состояния

Американская журналистка проанализировала изменение поведения Байдена за 10 лет и усомнилась в возможности его переизбрания на новый президентский срок. Фото: REUTERS

Колумнист Washington Post Меган МакАрдл усомнилась в возможности переизбрания действующего президента США Джо Байдена на следующий срок, проанализировав изменения в поведении американского лидера за последние десять лет.

«Сейчас президент выглядит куда более медлительным, чем раньше. Это проблема для политика», - пишет МакАрдл.

Лидер США здоровается с пустотой, называет вице-президента Камалу Харрис главой государства, путает свою внучку с умершим сыном, пугается актера в костюме пасхального кролика. Эти и другие странности поведения 79-летнего президента США Джо Байдена регулярно описывают все мировые СМИ.

Ранее невролог Коротина допустила, что у Байдена болезнь Паркинсона.

Пять признаков деменции, которые можно найти у президента США, здесь на KP.RU.

Также врач Бейкер ранее заявил, что президент США Джо Байден в случае его переизбрания на второй срок может не дожить до конца своих полномочий из-за деменции. Такое мнение высказал врач Бейкер в публикации для издания American Thinker. Специалист определяет как «национальную трагедию» то, что президентом США является страдающий деменцией пожилой человек.