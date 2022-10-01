Россия запретила грузовые автоперевозки для компаний из стран, принявших аналогичные меры

Мишустин подписал постановление о запрете грузовых автомобильных перевозок по территории РФ для компаний из недружественных стран. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запрет на грузовые автомобильные перевозки по территории Российской Федерации установлен для компаний из ряда европейский стран. Речь идет о странах Евросоюза, Норвегии, Украины и Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Правительственное постановление в субботу 1 октября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, он доступен здесь.

Сообщается, что запрет вводится на аналогичные ограничения, установленные указанными странами для грузоперевозчиков из Российской Федерации. Документ вступает в силу 10 октября 2022 года. Его действие продлится до 31 декабря 2022 года.

Напомним, еще в апреле 2022 года Евросоюз прекратил пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии.

29 сентября российское правительство получило право вводить запрет на автомобильные грузоперевозки по стране для компаний из недружественных стран. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Тем временем колумнист «Форбс» заявил, что западные политики доказали свою некомпетентность. Эксперт допустил, что ограничение цен на российскую нефть может привести к перевороту.