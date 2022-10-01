Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus

Илон Маск показал человекоподобного робота. Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск, глава компании Tesla представил прототип человекоподобного робота Optimus, сообщает в субботу 1 октября агентство Reuters.

Робот вышел на сцену и, помахав зрителям, станцевал небольшой танец. При этом на нем не был внешнего корпуса. Также был продемонстрирован видеоролик, на котором робот выполняет несложные задания – носит коробки, перемещает металлические прутья, поливает цветы. Маск заявил, что через пять-десять лет робот Optimus будет «невероятным, просто сногсшибательным».

Сообщается, что стоимость прототипа составляет 20 тысяч долларов.

Напомним, год назад американский предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что его компания Tesla занимает разработкой робота-гуманоида Tesla Bot. Об этом он заявил во время своего выступления на Дне искусственного интеллекта.

Ранее Маск заявил, что люди вот-вот научатся загружать свое сознание внутрь роботов. «Мы сможем загрузить в машину то, что, по нашему мнению, делает нас уникальными. Если ты больше не в своем теле, это уже не так важно: остаются наши воспоминания, наша личность», сказал Маск.