Польша построила забор на границе с Белоруссией

Польша заявила об окончании строительства забора на границе с Белоруссией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польши полностью завершила строительство и оборудование забора на границе с Белоруссией. Об этом в субботу 1 октября сообщил представитель польских служб Станислав Зарин, назвав польскую границу «самой защищенной в Европе».

«Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован. Польская граница является самой защищенной в Европе», — написал Зарин в Twitter.

Напомним, польская сторона начала возведение забора на границе с Белоруссией 25 января 2022 года. Было заявлено, что для возведения стены использовали 49 тысяч тонн стали. По плану высота забора составляет 5,5 метров. Стена закрывает 186-километровый участок польско-белорусской границы. Бюджет стройки – 366 миллионов евро.

Напомним, Польша и Литва стали воздвигать проволочные заграждения на границе с Белоруссией в 2021 году из-за кризиса на границе, когда значительно увеличилось количество мигрантов, в основном с Ближнего Востока и Азии - тысячи людей хотели нелегально попасть в ЕС в обход пунктов пропуска.

Тем временем в ООН опасаются, что Польше не поможет забор, построенный на границе с Белоруссией, но потенциально усугубит гуманитарное положение мигрантов.