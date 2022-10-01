Роскомнадзор заблокировал SoundCloud Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России Роскомнадзор заблокировал сайта музыкального сервиса SoundCloud. Доступ к нему был ограничен по требованию Генпрокуратуры.

Отмечается, что основанием для такого решения ведомства послужила статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к данным, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной информации.

- Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генпрокурора РФ или его заместителей, - отмечается в сообщении на сайте реестра.

Ранее сообщалось, что на территории страны ограничен доступ к еще шести сервисам ресурса VPN, который позволяет при работе в интернете скрывать свою страну и обходить блокировку запрещенных сайтов. Как уточнили в Роскомнадзоре, речь идет о сервисах Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. В ведомстве пояснили, что возможность обойти блокировку делает ее бессмысленной.