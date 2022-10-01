Врачи назвали неожиданную угрозу сахарозаменителей
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Врачи из Университета Южной Калифорнии провели исследование и выяснили, что рацион с большим количеством продуктов с сахарозаменителем может спровоцировать развитие серьезных заболеваний.
Ученые провели эксперимент на грызунах. Молодым особям давали несколько видов сахарозаменителя. В итоге оказалось. что данный продукт провоцировал нарушение памяти и вызывал изменения в областях мозга.
При этом выяснилось, что подсластитель влияет на метаболизм в организме, а в некоторых случаях процесс может привести к развитию сахарного диабета и другим заболеваниям.
Эксперты также перечислили виды добавок, которые могут навредить организму. Среди них:
- Сахарин - не усваивается организмом, повышает риск развития рака при постоянном употреблении;
- Аспартам - категорически нельзя добавлять в чай. При длительном использовании повышается опасность развития рака печени и легких;
- Цикламат - запрещен в ряде стран, способен вызвать почечную недостаточность;
- Ацесульфам калия - считается канцерогеном;
- Ксилит - довольно калорийная добавка, которая способная спровоцировать в организме сбой в обмене веществ.
Исследователи предупреждают: если в составе продукта присутствуют добавки, перечисленные выше, то стоит сделать другой выбор.
Ранее сайт KP.RU писал, что все так называемые подсластители классифицируются на синтетические и натуральные. Синтетические, или искусственные, сахарозаменители производятся из химических соединений, в то время как натуральные - из веществ природного происхождения.