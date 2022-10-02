Правительство России утвердило новое положение по госаккредитации IT-компаний Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российское правительство утвердило новое положение о государственной аккредитации компаний, которые осуществляют свою деятельность в сфере информационных технологий. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 1 октября.

В документе говорится, что Минцифры РФ до 1 ноября текущего года должно утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря 2022 года специалистам ведомства необходимо утвердить административный регламент предоставления госуслуги по аккредитации.

Предполагается, что аккредитация будет выдаваться, если доля выручки составит не менее 30%. Также теперь получить аккредитацию смогут и стартап-проекты, которые еще не получают выручку от IT-деятельности, но инвестируют в это направление.

Напомним, ранее Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников. Кроме IT-структуры туда также вошли такие направления, как журналистика, дизайн, торговое дело, звукорежиссура, социология, психология, лингвистика.