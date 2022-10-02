МИД Франции осудил нападение на здание посольства в Буркина-Фасо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве иностранных дел Франции осудили нападение на здание посольства страны в Буркина-Фасо. Также ведомство призвало обеспечить безопасность французских дипломатов.

- Мы ... осуждаем насилие против наших дипломатических учреждений в Буркина-Фасо. Любое посягательство на наши дипучреждения неприемлемо. Мы призываем заинтересованные стороны обеспечить их безопасность, - сказано в заявлении французского МИД.

Напомним, накануне агентство Франс Пресс сообщало, что у здания посольства Франции начался пожар. Кроме того, пожар вспыхнул и перед зданием французского института в городе Бобо-Диуласо.

Ране сообщалось, что в Буркина-Фасо военные совершили второй с начала 2022 года переворот. Как передает Reuters, капитан Ибрагим Траоре с группой военных сверг подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, который пробыл у власти в Буркина-Фасо почти с начала года. О его отстранении было объявлено в эфире нацтелевидения.