На матче чемпионата Индонезии по футболу в результате давки на поле погибли 127 человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во время матча чемпионата Индонезии по футболу более 100 человек погибли в результате давки на поле.

Отмечается, что большинство из жертв оказались затоптаны. Общее предварительное число погибших - 127 человек, среди них есть женщины, дети и двое полицейских. Об инциденте сообщает Fox Sports.

По данным CNN Indonesia, причиной беспорядков стал матч футбольных команд "Арема" и "Персебая", который завершился со счетом 3:2 в пользу спортсменов "Персебая". Сотрудники полиции применили слезоточивый газ против болельщиков, в результате чего начались паника и давка.

После случившегося глава Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) выразил соболезнования в связи с инцидентом. Он также заявил, что ассоциация сформировала специальную группу для расследования всех причин произошедшей ситуации на футбольном поле.