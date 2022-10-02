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Экономика2 октября 2022 0:39

Власти Австралии намерены расширить список санкций против России

На сайте дипломатического ведомства пока не приводится список россиян, против которых будут введены ограничительные меры
София ГОНЧАРОВА
Власти Австралии намерены расширить список санкций против России

Власти Австралии намерены расширить список санкций против России

Фото: REUTERS

Власти Австралии намерены расширить санкционный список в отношении России, введя санкции против 28 россиян, которые связаны с проведенными референдумами в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом 2 октября сообщила австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг.

В заявлении на сайте дипломатического ведомства Австралии список россиян, против которых будут введены санкции, пока не приводится.

- Дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки будут введены в отношении 28 назначенных Россией сепаратистов, министров и высокопоставленных чиновников, - отмечается в заявлении главы МИД.

Ранее Австралия ввела санкции в отношении "Газпрома", "Транснефти" и еще 12 российских компаний. В список попали российский производитель автомобилей и двигателей "Камаз", группа алмазодобывающих компаний "Алроса", холдинг "Росэлектроника", ПАО "Ростелеком", "Русгидро" и другие.

А до этого премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что Канберра вслед за Лондоном, Вашингтоном и Брюсселем из-за ситуации вокруг Украины тоже ввела санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и членов Совбеза России.