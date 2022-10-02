Власти Австралии намерены расширить список санкций против России Фото: REUTERS

Власти Австралии намерены расширить санкционный список в отношении России, введя санкции против 28 россиян, которые связаны с проведенными референдумами в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом 2 октября сообщила австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг.

В заявлении на сайте дипломатического ведомства Австралии список россиян, против которых будут введены санкции, пока не приводится.

- Дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки будут введены в отношении 28 назначенных Россией сепаратистов, министров и высокопоставленных чиновников, - отмечается в заявлении главы МИД.

Ранее Австралия ввела санкции в отношении "Газпрома", "Транснефти" и еще 12 российских компаний. В список попали российский производитель автомобилей и двигателей "Камаз", группа алмазодобывающих компаний "Алроса", холдинг "Росэлектроника", ПАО "Ростелеком", "Русгидро" и другие.

А до этого премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что Канберра вслед за Лондоном, Вашингтоном и Брюсселем из-за ситуации вокруг Украины тоже ввела санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и членов Совбеза России.