Глава Генштаба Британии Радакин: Россия может нанести удары по Лондону из космоса Фото: Александр КОЦ

Глава Генштаба Британии Тони Радакин считает, что Россия может нанести удары по Великобритании с разных сторон, в том числе и из космоса. Своим мнением он поделился в беседе с изданием Telegraph.

По его словам, Москва имеет возможность вывести из строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Соединенное Королевство от мира.

- У России есть силы в космосе. РФ обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот, - заявил Радакин.

Ранее сообщалось, что эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер заявил, что у Великобритании нет средств, которые смогли бы произвести перехват или уничтожить российские баллистические ракеты, в том числе противостоять ракетному комплексу "Кинжал".

Также специалист полагает, что отсутствие оборонительных вооружений может сделать страну чрезвычайно уязвимой в случае возможного "нанесения удара".