Полковник Бо назвал Украину жертвой просчета Запада, который угодил в ловушку из-за России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что Запад, стремясь разрушить Россию санкциями, угодил в ловушку. Об этом он заявил в интервью Grayzone.

По его мнению, американская сторона намеренно спровоцировала конфликт на Украине, чтобы использовать эту ситуацию в качестве инструмента в борьбе с Москвой.

- Нас не волнует Украина как таковая; изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить ее экономику посредством санкций. Проблема в том, что они не работают, - отметил Бо.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.