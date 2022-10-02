В Германии муж на глазах у детей ножом расправился с женой-беженкой с Украины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Германии в городе Берлин мужчина убил свою супругу - уроженку Украины. По информации пресс-службы столичной полиции, он расправился с женщиной ножом.

- Пара поссорилась около 11:45 в приюте для беженцев на Волленбергерштрассе (на северо-востоке Берлина). Мужчина напал на свою 44-летнюю жену и смертельно ранил ее, - сообщили в полиции Берлина.

Прибывшие на место немецкие СМИ сообщают, что ставшие свидетелями произошедшего соседи предполагают, что женщина была убита кухонным ножом.

- Свидетели их ссоры обратились в полицию. ... (полиции) удалось задержать 50-летнего подозреваемого недалеко от места преступления, - отмечает Berliner Zeitung.

Также соседи видели двух детей пары, при которых, по всей вероятности, и произошло преступление. Сейчас несовершеннолетних передали органам опеки.

Накануне сообщалось, что 30-летний Энтони Гарнетт из Британии рассказал об истории отношений с украинской беженкой, ради которой он бросил свою жену. Мужчина признался, что причиной их внезапного расставания стало ее агрессивное поведение, а после одной из ссор ему пришлось даже вызвать полицию.