Что произошло в ночь на 2 октября Фото: Дмитрий СТЕШИН

Минобороны РФ заявило об отходе российских военных из Красного Лимана на более выгодные позиции. В военном ведомстве пояснили, что такая смена рубежей была предпринята "в связи с созданием угрозы окружения союзных войск". При этом в министерстве добавили, что силами ПВО за сутки было сбито 14 беспилотников, 7 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Представитель Франции де Ривьера устроил скандал на заседании Совета Безопасности ООН, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, де Ривьера, который председательствовал на заседании, не позволил выступить приглашенному докладчику – официальному представителю "Газпрома" Сергею Куприянову.

Власти Австралии намерены расширить санкционный список в отношении России, введя санкции против 28 россиян, которые связаны с проведенными референдумами в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщила австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг. В заявлении на сайте дипломатического ведомства Австралии список россиян, против которых будут введены санкции, пока не приводится.

Глава Генштаба Британии Тони Радакин считает, что Россия может нанести удары по Великобритании с разных сторон, в том числе и из космоса. Своим мнением он поделился в беседе с изданием Telegraph. По его словам, Москва имеет возможность вывести из строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Соединенное Королевство от мира.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в субботу, 1 октября, созвонился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Во время беседы представитель США подтвердил готовность Вашингтона содействовать усилиям Киева по восстановлению контроля над "её территориями", говорится в распространенном заявлении госдепартамента.