В Госдуме готовят проект о лишении отсрочки от мобилизации депутатов-добровольцев

Виталий Милонов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Госдуме готовится проект о лишении отсрочки от частичной мобилизации в России депутатов обеих палат парламента, которые желают участвовать в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил РИА Новости зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

По его словам, сейчас добровольная отправка в зону боевых действий не освобождает народных избранников от обязанности посещать заседания парламента. То есть если такой доброволец этого не сделает, то он будет признан прогульщиком.

"Сейчас мы инициируем вопрос, чтобы мои коллеги — депутаты-единороссы — и я могли мобилизоваться. Раньше таких прецедентов не было, - уточнил Милонов. - Потому что если отталкиваться от закона, то мои федеральные конституционные обязанности — быть на заседаниях Госдумы, и это четко прописано".

Также парламентарий добавил, что в настоящее время отправка и пребывание на Донбассе депутатов-добровольцев осуществляется за собственные средства.

Напомним, еще два депутата Государственной думы от партии "Единая Россия" подали заявления на мобилизацию в ряды участников специальной военной операции на Украине. Речь идет об Александре Бородае и Олеге Колесникове. Ранее аналогичную инициативу проявили парламентарии Виталий Милонов, Дмитрий Саблин, Сергей Сокол и Дмитрий Хубезов.

Как ранее писал сайт KP.RU, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты российского парламента, которые обладают специальностями, востребованными в рамках проведения специальной военной операции на Украине.