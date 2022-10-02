Мошенники рассылают россиянам письма о штрафах за нарушения ПДД

Россияне могут обжаловать ошибочно назначенный штраф Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россияне иногда сталкиваются с письмами о штрафах за нарушения ПДД без снимка либо с фото, на котором водитель ничего не нарушает. Зачастую подобные сообщения рассылают мошенники. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

По его словам, распознать письмо, составленное мошенниками, можно по реквизитам для оплаты, которые существенно отличаются от обычных.

Иногда встречаются случаи, когда системы видеофиксации ошибочно присуждают штраф. Если водитель уверен, что на снимке он не ничего не нарушал, то он вправе обжаловать решение через сайт ГИБДД или портал Госуслуг, добавил Уткин.

Как ранее писал сайт KP.RU, в России на фоне частичной мобилизации активизировались мошенники. О том, какие новые схемы придумали злоумышленники и как не стать их жертвой, рассказала юрист Ирина Минина.

В частности, гражданам начали поступать предложения за деньги удалить данные о человеке из базы призывников. Кстати, оплату за такую работу злоумышленники хотят получать в криптовалюте.