Австралия намерена ввести санкции против чиновников ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона

Австралия собирается ввести санкции против 28 чиновников, имеющих отношение к референдумам Фото: REUTERS

Власти Австралии планируют расширить персональные санкции, внеся в него 28 министров и высокопоставленных чиновников из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые причастны к проведению референдумов о вхождении в состав России. Об этом заявила глава министерства иностранных дел (МИД) страны Пенни Вонг в воскресенье, 2 октября 2022 года.

"Эти дополнительные санкции подкрепляют решительный протест Австралии против действий президента Путина и тех, кто выполняет его приказы", - приводятся слова Вонг на сайте австралийского внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, явка на референдумах превысила даже самые смелые прогнозы. В ЛНР явка составила 92,6%, в ДНР - 97,51%, в Запорожской области - 85,4%, в Херсонской области -76,86%. Абсолютное большинство избирателей проголосовало за присоединение к России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что у ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей общая судьба с Россией. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе подписания договоров о вхождении в состав РФ четырех новых регионов