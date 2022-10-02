Блинкен пообещал Киеву помощь в "восстановлении контроля" над территориями

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Соединенные Штаты намерены продолжить поддержку Киева в "восстановлении контроля" над территориями в международно признанных границах Украины. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с главой министерства иностранных дел (МИД) Незалежной Дмитрием Кулебой.

"Госсекретарь подтвердил посыл президента Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины, и мы продолжим поддерживать попытки Украины восстановить контроль над ее территориями, укрепляя ее позиции как в военном, так и дипломатическом отношениях", - сообщается на сайте американского Госдепартамента.

Другими темами обсуждения стали вывоз украинского зерна и обеспечение безопасности ядерных объектов.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты намерены признавать Украину в прежних границах даже после присоединения республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации. По его словам, США намерены поддержать Украину в попытках вернуть контроль над ЛДНР, Запорожской и Херсонской областями

Как ранее писал сайт KP.RU, сенаторы в США предложили "немедленно полностью разрывать" экономические и военное сотрудничество с любой страной, которая признает итоги референдумов о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.