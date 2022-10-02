Константин Бахарев Фото: "КП" Архив

Процесс воссоединения исторических русских земель не завершится принятием в состав России Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости депутат Государственной думы РФ от Крыма Константин Бахарев.

"В этом убеждает и мое общение с жителями освобожденных территорий в ходе прошедшего референдума - они ненавидят киевскую хунту, говорят, что устали бояться, и хотят мира и стабильности, которые может дать только Россия", - аргументировал Бахарев.

Народный избранник уверен, что воссоединение самого большого в мире разделенного русского народа продолжится.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Абсолютное большинство их жителей в ходе референдумов поддержало такое решение.

Глава государства отметил, что итоги прошедших в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье референдумов показали однозначный выбор проживающих в этих регионах людей.

Напомним, помощник российского лидера Владимир Мединский заявил, что присоединение к России Донбасса и других освобожденных в ходе спецоперации на Украине территорий стало началом новой главы в учебнике всемирной истории.