Итальянцам рассказали, как сэкономить 600 евро в год на газе и электричестве

Итальянцев обучают, как экономить на электричестве и газе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Италии могут сэкономить на газе и электроэнергии до 600 евро в год, если будут соблюдать рекомендации Агентства по новым технологиям, энергетике и окружающей среде Италии (ENEA). Об этом сообщает РИА Новости.

В сравнении с 2021 годом траты итальянцев на электроэнергию и газ выросли почти в два раза. За год среднестатистическому жителю страны придется заплатить 1322 евро за свет и 1500 евро за газ.

Эксперты ENEA предложили меры, которые помогут существенно облегчить нагрузку на семейный бюджет.

В их числе, сокращение средней температуры в помещениях до 19 градусов, уменьшение времени работы системы отопления на час, а также урезание отопительного сезона на 15 дней. Эти рекомендации приняты национальным Минэнерго и оформлены в соответствующие распоряжения.

Наибольшую экономию итальянским семьям принесут изменения в процедуре принятия душа. Следует нагревать воду до 45 градусов, и укладываться в пять минут. Это позволит избавиться от траты дополнительных 250 евро в год, утверждают специалисты ENEA.

Стиральную машину нужно запускать не чаще, чем раз в два дня, а посудомоечную – один раз в сутки. Это принесет еще примерно 115 евро.

Необходимо также обратить внимание на бытовую технику, которая потребляет энергию в режиме stand by. Небольшая трата на удлинитель с розетками позволит сэкономить еще около 55 евро, следует из рекомендаций.

Существенную экономию можно получить, если приобрести технику на солнечных батареях, например, водонагреватели. Также на расход влияет класс энергопотребления (А – самый лучший), добавили в ENEA.

Как ранее писал сайт KP.RU, журналисты пришли к выводу, что переход на "зеленую энергетику" стал одним из главных факторов роста цен на газ, а также нефть и электричество в Европе, что и привело к энергетическому кризису в регионе. Аналитики прогнозируют, что политика, проводимая на фоне изменения климата, продолжит и дальше влиять на цены энергоносителей в европейских странах.