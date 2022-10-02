В России завершился мораторий на банкротство 2 октября 2022

Мораторий на банкротство в России завершился Фото: Shutterstock

В России 2 октября 2022 года истек период моратория на банкротство. Он действовал полгода – с 1 апреля. Соответственно, теперь кредиторы могут инициировать соответствующие судебные процессы в отношении должников.

Мера была введена правительством РФ в целях поддержки компаний и индивидуальных предпринимателей, которые оказались на грани банкротства. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Дополнительное время давалось должникам, чтобы справиться с текущими трудностями, наладить свои дела и найти новые источники дохода.

Мораторий касался как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Исключение было сделано лишь по должникам, которые являются застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве, и включенных в единый реестр проблемных активов.