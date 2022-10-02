В США испугались возможного ответа России на взрывы на "Северных потоках"

В США опасаются ответа России на диверсию на "Северных потоках" Фото: REUTERS

Соединенным Штатам нужно быть готовыми к возможному ответу России, если подтвердится, что Вашингтон причастен к диверсии на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", в результате которых произошла утечка газа. Об этом говорится в публикации обозревателя Антонио Райта в журнале National Review.

"Серьезным и непосредственным недостатком участия во взрывах станет то, что Россия может начать относиться к Соединённым Штатам как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру", - аргументировал Райт.

По его словам, это не единственное нежелательное для Белого дома последствие. В частности, если вина американцев в инциденте будет доказана, неизбежно ухудшение отношений с европейскими союзниками, особенно с Германией.

Как ранее писал сайт KP.RU, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что диверсия на газопроводах "Северный поток" была выгодна именно Соединенным Штатам, а не России или потребляющим топливо европейским странам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что за диверсиями на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" стоят англосаксы. По оценке российского лидера, таким образом они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.