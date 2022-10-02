Отбор газа из хранилищ в Европе превысил закачку впервые с весны 2022

Снижение заполненности газовых хранилищ происходит на фоне опустошения ПГХ в Бельгии Фото: REUTERS

Отбор газа из подземных хранилищ (ПГХ) в Евросоюзе превысил закачку впервые с весны 2022 года на фоне опустошения ПГХ в Бельгии. Такие данные приводит Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

Как следует из представленной информации, за последние пять дней закачка снизилась вдвое – до 0,15 процентного пункта. Это ниже потребления. В результате темпы заполнения европейских ПГХ рухнули до минус 0,51 процентного пункта.

Как ранее писал сайт KP.RU, испанские аналитики спрогнозировали, что Европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля 2023 года. На этом фоне перед европейскими властями стоит сложная задача сделать так, чтобы нынешних запасов газа хватило на всю зиму.

Напомним, Еврокомиссия предлагает ввести потолок цен на весь газ, поставляемый из России. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. По ее словам, также разрабатывается лимит цен на европейском уровне на природный газ, который используется для производства электроэнергии.