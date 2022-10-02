Германия допустила проведение собственного расследования диверсий на "Северном потоке"

Утечка газа на "Северном потоке" Фото: REUTERS

Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман в интервью газете BILD am Sonntag сказал, что Германия не исключает проведение собственного расследования инцидента на трубопроводах “Северный поток” и “Северный поток - 2”.

"Возможно, тут было совершено преступление, в связи с которым Генпрокуратура может взять на себя уголовное преследование", - заявляет Бушман.

По его мнению, хоть происшествие случилось в водах Балтийского моря - экономических зонах Дании и Швеции, Германия оставляет за собой право провести собственное расследование, так как речь идет об “антиконституционной диверсии”, которая имеет последствия для ФРГ.

Основная цель следственных мероприятий заключается в аресте преступников и проведении судебных процедур над ними в самой Германии, уточнил министр.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер выступала с инициативой совместного расследования Германии, Дании и Швеции. Страны создали общую следственную группу. По мнению главы МВД Германии, данные об обстоятельствах аварии свидетельствуют об “акте диверсии” на газопроводах.