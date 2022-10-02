Число госпитализаций больных коронавирусом в России снизилось почти в полтора раза Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в России было выявлено 30 085 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это минимум с 16 августа 2022 года. Такие данные в воскресенье, 2 октября, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперштаба, за прошедшие сутки было подтверждено 96 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 46 992 человека, что на 10,7% меньше по сравнению с минувшей субботой. Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа в больницы с ковидом направлено 1 383 человека, а это на 47,7% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на воскресенье общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 049 027. Жертвами COVID-19 стало 387 468 человек, а из больниц выписано 20 140 608 пациентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, заведующий лабораторией биотехнологии научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, член-корреспондент РАН Сергей Альховский выразил мнение, что коронавирус скорее всего возник в естественной среде и нет никаких оснований считать его искусственно созданным.