Украинские военные жалуются на неготовность ВСУ к зиме

Украинские военные жалуются на нехватку зимней одежды и обуви Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались не готовы к ведению боевых действий в зимних условиях. В частности, военные жалуются на отсутствие теплой экипировки, в результате чего они уже мерзнут холодными осенними ночами. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Так лейтенант украинской армии сообщил журналистам, что его бригаде не выдают теплую форму, аргументируя это тем, что она была уничтожена при российских ударах по военным объектам.

Сержант ВСУ признался, что его подразделению выдали зимнюю экипировку еще летом, но бойцы бросили ее на позициях при отступлении. В результате получается, что на бумаге они оснащены необходимой одеждой и обувью, а по факту – нет.

Все это приводит к тому, что украинские военные пытаются приобрести обмундирование за свой счет на различных интернет-площадках, но ее все равно катастрофически не хватает, уточняет издание.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр обороны Украины Алексей Резников еще в конце июля направил письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором запросил для 200 тысяч украинских военных зимнюю одежду и палатки.

К сбору помощи присоединились США, Канада, Финляндия и Швеция, однако собранные ими теплая форма, зимняя обувь и палатки могут покрыть только половину запрошенных Киевом объемов.