Обсерватории России зафиксировали сближающийся с Землей астероид

Последнее изображения с космического корабля НАСА DART до столкновения с астероидом Фото: REUTERS

В ночь на 1 октября телескопы в обсерваториях поселка Кочеванчик и Кубанского государственного университета (КубГУ) сделали снимок сближающегося с Землей нового астероида 2022 SE37. Об этом сообщает Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН.

"В ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей", - говорится в сообщении института в телеграм-канале.

Специалисты института уточнили, что диаметр астероида составляет полкилометра. Космическое тело вращается по вытянутой орбите вокруг Солнца. Полный период обращения равен 3,44 годам.

"В обозримом будущем опасности для Земли не представляет", - добавили там.

Ранее ИПМ им. М. В. Келдыша сообщал о самом крупном за 2022 год астероиде. Потенциально опасный астероид (7335) 1989 JA из группы Аполлона пронесся мимо Земли 27 мая на расстоянии 4 млн км со скоростью 13 км/с.