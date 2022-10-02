Число погибших в давке на футбольном матче в Индонезии выросло до 174 человек

Количество погибших при беспорядках на стадионе в Индонезии превысило 170 человек Фото: REUTERS

Количество жертв трагедии на футбольном матче в индонезийской Маланге выросло до 174 человек. Об этом сообщает "КП-Спорт" в воскресенье, 2 октября 2022 года.

Число пострадавших превысило 180. Такие данные приводит полиция Индонезии.

Как ранее писал сайт KP.RU, беспорядки на стадионе возникли после окончания главного футбольного дерби страны, в котором команда хозяев "Арему Маланг" проиграла принципиальному сопернику "Персебая Сурабая" со счетом 2:3.

Разъяренные фанаты выбежали на поле. Там их встретили полицейские, применяя дубинки и гранаты со слезоточивым газом. Это привело к панике – болельщики побежали со стадиона, в результате образовалась давка, многих просто затоптали.

В связи с трагедией ближайшие матчи чемпионата Индонезии по футболу отменены. По факту гибели и травмирования людей на стадионе проводится расследование.