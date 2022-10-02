США сделали ставку на гиперзвуковое оружие

Гиперзвуковые ракеты уже успешно испытаны в России, а США только к этому стремится Фото: Министерство обороны РФ

Соединенные Штаты сделали ставку на гиперзвуковое оружие, вкладывая в эту сферу крупные средства. Об этом говорится в статье корреспондента Андрея Коца для РИА Новости.

Пентагон, в частности, заключил контракт на миллиард долларов с концерном Raytheon, который занимается разработкой гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM.

В отличие России и Китая, где гиперзвуковое оружие уже успешно прошло испытания, американская HACM может встать на вооружение только в 2027 году.

Планируется, что новая разработка американского концерна сможет развивать до 6000 км/ч в верхних слоях атмосферы.

Помимо Raytheon, гиперзвуковые крылатые ракеты для американской армии разрабатывают компании Boeing и Lockheed Martin с ними заключены 15-месячные контракты.

В публикации также говорится, что первые образцы гиперзвукового оружия Вашингтон планировал поставить на вооружение уже в 2022 году, но сроки пришлось сдвинуть из-за неудачных испытаний.

Как ранее писал сайт KP.RU, Военно-морские силы США направили в Восточную Азию самый современный надводный корабль Zumwalt. Судно лидирует среди кораблей класса многоцелевых эсминцев с управляемыми ракетами, которые, по словам американского ВМС, могут привести к "новому уровню сложности боевого пространства для потенциальных противников".

Напомним, гиперзвуковые ракеты способны летать с гиперзвуковой скоростью, начинающейся от 5 Махов. 1 Мах равен 1 198,8 км/час или 333 м/сек. Полноценный гиперзвуковой летательный аппарат должен уметь выполнять полет в атмосфере с гиперзвуковой скоростью и маневрировать с использованием аэродинамических сил. То есть поддерживать высочайшую скорость вплоть до момента поражения цели, что резко затруднит его перехват или вообще сделает его невозможным.