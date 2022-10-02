В Германии опасаются возможности ядерной войны из-за конфликта на Украине

Сара Вагенкнехт на дебатах по бюджету в нижней палате парламента ФРГ в Берлине, Бундестаг. Фото: REUTERS

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт считает, что ответственность за протяженный конфликт на Украине лежит на плечах немецкого правительства, пишет издание Junge Welt. Параллельная “экономическая война” с Россией только усугубляет кризис.

"Социал-демократическая партия втягивает нас в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой", — подчеркнула депутат.

Она считает, что только дипломатическое разрешение конфликта может остановить противостояние между Украиной и Россией. То же касается и намеренного экономического давления со стороны Европы, которое не только вредит состоянию союза, но и неэффективно против Москвы.

"Экономические санкции вредят нам больше, чем Москве, и приносят рекордную прибыль "Газпрому". Более того, эти меры служат интересам Вашингтона", — поясняет Вагенкнехт.

Власти Германии при этом ищут возможность "заткнуть дыру" в экономике, оставленную после отказа от российского газа. Тому пример недавний визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. По итогам поездки в Министерстве экономики Германии сообщили, что есть перспектива наладить поставки сжиженного газа из этих стран.