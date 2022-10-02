Посол России в Риме Разов вызван в МИД Италии

МИД Италии вызвал российского посла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Риме Сергей Разов вызван в министерство иностранных дел (МИД) Италии. Об этом сообщили журналистам в российском внешнеполитическом ведомстве в воскресенье, 2 октября 2022 года.

Причины будут озвучены позднее. По итогам беседы дипмиссия планирует сделать комментарий.

Как ранее писал сайт KP.RU, итальянское посольство в Москве рекомендовало гражданам Италии покинуть Россию, если пребывание в стране не продиктовано необходимостью. В качестве аргумента дипломаты привели "последние международные события и растущие трудности в воздушном и автомобильном сообщении".

Напомним, в конце сентября ВВС Италии сообщили, что истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват российских самолетов. Во вторник ВВС Италии также информировали о вылете истребителей в Польше на перехват трех российских самолетов "возле северо-восточной границы НАТО".