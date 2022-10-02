Французы призвали Зеленского "прекратить истерию" после заявки Украины на вступление в НАТО

Президент Украины Зеленский принял участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны в Киеве Фото: REUTERS

После заявления президента Украины Владимира Зеленского читатели французской газеты Le Figaro обрушились с критикой в комментариях на решение Киева об ускорении процедуры вступления в НАТО.

"Я очень надеюсь, что хотя бы у одного из членов НАТО хватит здравого смысла наложить вето на такое членство. В противном случае это будет означать прямую войну с Россией", — написал один из комментаторов.

Один из читателей считает, что Украина “выживает только благодаря помощи Запада”. Однако поддержка со стороны Запада не может продолжаться “вечно”.

Некоторые напоминают, что по правилам НАТО, Украина не может вступить в альянс в состоянии конфликта с Россией. "Эта истерия должна прекратиться!” - призывают читатели. В противном случае, ситуация приведет к “взрыву планеты”.

По словам читателей, ни в Евросоюзе, ни в альянсе никто не хочет продолжения конфликта. Он “не наш”, - заявляют читатели.

Аналогичным образом отреагировали читатели британского Daily Mail. На слова Зеленского они обрушились с критикой, призывая “стереть его с лица земли”.

"Зеленский стремится к еще большим разрушениям на Украине, блокируя мирные переговоры с Россией своим заявлением о вступлении в НАТО", — считает один из британцев.