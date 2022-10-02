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Политика2 октября 2022 10:28

Мэр Воркуты считает, что 10% добровольцев уходят на фронт из-за "пилящих" жен

Ярослав Шапошников призвал женщин беречь своих мужей
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Ярослав Шапошников

Ярослав Шапошников

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Порядка 10% добровольцев уходят в зону проведения специальной российской операции из-за жен, которые их "пилят и пилят". Такое мнение выразил глава Воркуты Ярослав Шапошников, отвечая на вопросы в рамках проекта "Открытая Воркута". Об этом сообщает "КП-Сыктывкар".

Мэр города признался, что его "эмоционально задела" беседа с одним из знакомых, который рассказал о моральных мучениях, причиняемых супругой.

Аналогичную жалобу Шапошников услышал и в разговоре с добровольцем, который посетовал, что его жене "все время чего-то не хватает", из-за чего она его постоянно "пилит".

"Дорогие наши женщины, берегите наших мужчин, - обратился к жительницам города глава местной администрации. - Ваши мужья будут уходить на фронт из-за того, что не чувствуют тыла, а они не чувствуют тыла, когда их подпиливают сзади".

Как ранее писал сайт KP.RU, в Государственную думу внесли законопроект, который предлагает расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации. Инициаторами документа стали депутаты фракции "Новые люди".