Мэр Воркуты считает, что 10% добровольцев уходят на фронт из-за "пилящих" жен

Ярослав Шапошников Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Порядка 10% добровольцев уходят в зону проведения специальной российской операции из-за жен, которые их "пилят и пилят". Такое мнение выразил глава Воркуты Ярослав Шапошников, отвечая на вопросы в рамках проекта "Открытая Воркута". Об этом сообщает "КП-Сыктывкар".

Мэр города признался, что его "эмоционально задела" беседа с одним из знакомых, который рассказал о моральных мучениях, причиняемых супругой.

Аналогичную жалобу Шапошников услышал и в разговоре с добровольцем, который посетовал, что его жене "все время чего-то не хватает", из-за чего она его постоянно "пилит".

"Дорогие наши женщины, берегите наших мужчин, - обратился к жительницам города глава местной администрации. - Ваши мужья будут уходить на фронт из-за того, что не чувствуют тыла, а они не чувствуют тыла, когда их подпиливают сзади".

Как ранее писал сайт KP.RU, в Государственную думу внесли законопроект, который предлагает расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации. Инициаторами документа стали депутаты фракции "Новые люди".