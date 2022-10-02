ДНР и ЛНР войдут в состав России в статусе республик с русским государственным языком

Путин выступил с обращением и подписал договоры с лидерами Донбасса, Запорожья и Херсонщины 30 сентября 2022 года Фото: REUTERS

Донецкая и Луганская Народные Республики войдут в состав Российской Федерации в статусе республик. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Конституционного суда России. На территориях, принятых в состав РФ будет закреплен русский язык в качестве государственного.

"Согласно статье 2 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики в составе Российской Федерации образуется новый субъект - Донецкая Народная Республика", - говорится в постановлении КС РФ.

Аналогичным образом формулируется постановление относительно Луганской Народной Республики.

Отдельным пунктом договора выносится решение о языке на вошедших в состав территориях. Государственным языком Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики будет являться русский язык. Российская Федерация, в свою очередь, обязуется предоставить гарантии сохранения “родного языка” и создать условия для “его изучения и развития”.

30 сентября 2022 года Владимир Путин в обращении заявил, что главы четырех республик подписали договоры о вхождении территорий в состав России. Церемония подписания прошла в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца. В самом начале Владимир Путин произнес длинную приветственную речь. 10 раз сенаторы, депутаты и министры прерывали президента овациями.