Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика2 октября 2022 11:52

Папа римский призвал Путина и Зеленского приступить к мирным переговорам

Понтифик призвал лидеров приложить все усилия для остановки конфликта
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Папа римский Франциск

Папа римский Франциск

Фото: REUTERS

Папа римский Франциск выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому. Оно опубликовано на сайте Ватикана.

"Папа Франциск выражает глубокую обеспокоенность военной эскалацией конфликта на Украине и ядерной угрозой, - говорится в публикации. - Он призывает Путина немедленно остановить противостояние, а Зеленского — быть открытым для серьезных мирных предложений".

Как ранее писал сайт KP.RU, Папа римский Франциск допускает, что использование оружия в целях самозащиты может быть морально оправдано, но не ведет к миру. По его мнению, нужно размышлять над концепцией "справедливой войны". Понтифик признал право на защиту, но только когда это необходимо.

Напомним, Папа римский Франциск обеспокоен событиями, происходящими в Европе. По его мнению, ныне живущие выступают свидетелями третьей мировой войны “по частям”, на фоне растущей ядерной угрозы.