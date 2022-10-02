Папа римский призвал Путина и Зеленского приступить к мирным переговорам

Папа римский Франциск Фото: REUTERS

Папа римский Франциск выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому. Оно опубликовано на сайте Ватикана.

"Папа Франциск выражает глубокую обеспокоенность военной эскалацией конфликта на Украине и ядерной угрозой, - говорится в публикации. - Он призывает Путина немедленно остановить противостояние, а Зеленского — быть открытым для серьезных мирных предложений".

Как ранее писал сайт KP.RU, Папа римский Франциск допускает, что использование оружия в целях самозащиты может быть морально оправдано, но не ведет к миру. По его мнению, нужно размышлять над концепцией "справедливой войны". Понтифик признал право на защиту, но только когда это необходимо.

Напомним, Папа римский Франциск обеспокоен событиями, происходящими в Европе. По его мнению, ныне живущие выступают свидетелями третьей мировой войны “по частям”, на фоне растущей ядерной угрозы.