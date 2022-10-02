ФСБ России пресекла теракт на железной дороге в Кабардино-Балкарии

Террористы открыли огонь по силовикам и были уничтожены Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла действия злоумышленников, планировавших осуществить теракт на железной дороге в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье, 2 октября 2022 года.

По предварительным данным, двое диверсантов планировали осуществить подрыв моста рядом со станицей Солдатской.

Оперативники их накрыли в момент установки взрывного устройства под ж/д полотном. Террористы оказали вооруженное сопротивление задержанию и были уничтожены ответным огнем, уточнили в ФСБ. Их сообщника удалось задержать.

По месту жительства одного из участников подготовки теракта изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств, а также носители информации, содержащие сведения о преступных намерениях диверсантов.

По данному факту возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса России, в том числе покушение на диверсию и незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Как ранее писал сайт KP.RU, во второй половине сентября сотрудники российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Европу и Турцию. По данным ведомства, подготовкой диверсии занимались украинские спецслужбы, но в роли исполнителей выступали россияне.

Один из них пришел к тайнику, где были оставлены две самодельные кумулятивные бомбы большой мощности. Его задержали с поличным. У него также обнаружили переписку с куратором диверсии, который назвал ему место подрыва трубопровода.