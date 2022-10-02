Лавров считает, что России следует развиваться так, чтобы не зависеть "ни от каких расистов"

Сергей Лавров Фото: REUTERS

России нужно развиваться так, чтобы не зависеть "ни от каких расистов", заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что западная русофобия - это не что иное, как расизм.

"Думаю, что нет", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов, можно ли найти общий язык с "расистами" в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".

Глава МИД РФ также добавил, что Россия будет развиваться таким образом, "чтобы не зависеть ни от таких расистов, а зависеть только от себя и тех людей во всем мире, которые полагаются на нас".

Ранее Лавров заявил о подготовке указа, ограничивающего въезд в Россию для граждан "недружественных стран". Глава МИД РФ назвал это ответной мерой.

Также ранее Лавров заявил, что Россия не хочет никому угрожать.