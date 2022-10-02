Читатели Die Welt высмеяли главу Минобороны Германии Ламбрехт за фото с танком на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото главы минобороны Германии Кристин Ламбрехт, на которой она позирует рядом с бронемашиной в ходе визита на Украину, вызвала бурную реакцию у читателей Die Welt.

Они высмеяли главу Минобороны,которая была одета в бронежилет, за "нелепый вид".

“Да, это смотрится забавно. Только две женщины в бронежилетах. Ламбрехт не хватает только туфель на высоком каблуке — в этом случае могла бы выступить героиней комиксов", — отметил один из комментаторов

"А пряжку слева почти не застегнуть. Как мило", — высказался другой читатель.

"Лицо говорит само за себя. "Что я здесь делаю и что это за шутка рядом со мной", — отметил еще один комментатор.

Также немцы раскритиковали слова канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу антироссийских санкций. Ранее в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung глава немецкого правительства заявил, что Европейский союз не снимет санкционные ограничения в отношении России, если мир будет заключен на "условиях, навязанных Москвой".