В DNS подтвердили утечку информации с данными 16 млн покупателей

Екатеринбург. Магазин DNS в ТЦ 'МЕГА'. После начавшейся Российской спецоперации на Украине, и последующего введения санкций, подорожали различные товары, в том числе электроника и бытовая техника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания DNS сообщила об утечке информации с данными о 16 млн покупателях сети по всей России. Об этом говорится на сайте компании. Сейчас проводится расследование и усиление безопасности серверов.

"В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки", - говорится в сообщении.

Атака на серверы DNS производилась с зарубежных устройств группировкой хакеров.

"Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании", - отметили в DNS.

Ранее сообщения о том, что в интернете разместили файл с данными пользователе, начали распространяться в социальных сетях.

Попытки хакерских атак особенно активно происходили в сентябре на платформу для онлайн-голосования. Общественный штаб сообщил более чем о 350 покушений на серверы, которые удалось успешно отразить.