“Утечка на “Северном потоке -1” закончилась Фото: REUTERS

Утечка газа на нитке "Северного потока 1" зкончилась, давление стабилизировалось, сообщили в датском энергетическом агентстве.

"Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что к настоящему времени на двух трубопроводах "Северного потока 1" давление стабилизировалось. Это означает, что утечки газа на обоих "Северных потоках" прекращены", - говорится в сообщении агентства в соцсетях.

Накануне, 1 октября 2022 года, агентство сделало аналогичное заявление относительно прекращения утечки и стабилизации давления на "Северном потоке 2".

Ранее исследователи отдела мониторинга выбросов парниковых газов в энергетике и промышленности Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля подсчитали поступления метана в атмосферу в результате повреждения проходящих по дну Балтийского моря газопроводов “Северный поток-1” и “Северный поток-2”.